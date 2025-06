Síndrome metabólico en mujeres jóvenes: señales que no debe ignorar

“Tenía 30 años, hacía ejercicio un par de veces por semana, comía más o menos saludable, pero me sentía cansada todo el tiempo. Había subido de peso sin explicación, mi cintura se ensanchó y empecé a notar que me salían granitos como cuando era adolescente. El doctor me dijo que era estrés, pero algo no me cerraba. Finalmente, una endocrinóloga me hizo varios exámenes y salió el diagnóstico: síndrome metabólico. No lo podía creer.” — María Fernanda Gómez, 30 años.