San Lucas Treetop Dining entre los restaurantes más singulares del mundo

El restaurante San Lucas Treetop Dining, ubicado en Monteverde, acaba de ser reconocido por Tripadvisor como el segundo restaurante más singular del mundo, dentro de la categoría Restaurantes Únicos – Lo mejor de lo mejor.

Por Shirley Ugalde
Restaurante San Lucas en Monteverde entre los mejores del mundo.







