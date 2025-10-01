San Lucas Treetop Dining entre los restaurantes más singulares del mundo

Reconocido por Tripadvisor como el segundo restaurante más único del planeta, San Lucas ofrece cenas en casas de cristal suspendidas entre los árboles, una experiencia que fusiona alta cocina, diseño y naturaleza en el corazón de la selva costarricense.

La propuesta que lo llevó a este puesto sobresaliente combina gastronomía y entorno: cenas íntimas en estructuras elevadas, auténticas “casas de árbol de cristal” que permiten disfrutar un menú degustación inmerso en la selva. Con calificación de 4,8 sobre 5 y cerca de 968 opiniones, el lugar se ha consolidado como un referente internacional.

El reconocimiento resalta no solo la calidad culinaria de San Lucas, sino también su creatividad sensorial. Sus menús de seis y nueve tiempos integran ingredientes de inspiración contemporánea y centroamericana, en un espacio donde el diseño, la altura y la naturaleza se encuentran.

“Recibir esta distinción en Monteverde, nuestra casa, es un honor que compartimos con todo el equipo. Cada cena servida en las copas de los árboles refleja la pasión, la creatividad y el compromiso que tenemos con ofrecer una experiencia inolvidable. Este logro es un homenaje al esfuerzo colectivo y al valor de mostrar al mundo lo mejor de Costa Rica”. — Rodrigo Valverde, gerente general de San Lucas Treetop Dining,

“Estamos en una categoría mundial donde compiten los restaurantes más especiales del planeta. Ocupamos el segundo lugar, por encima de destinos como Islandia, Dubái, Dinamarca o Francia. Solo nos superó Nueva Zelanda. Para nosotros, que Monteverde y Costa Rica figuren en esta lista es un orgullo inmenso. Tripadvisor es la certificación más importante porque refleja comentarios reales de clientes que vivieron la experiencia, no de críticos o jueces. Eso lo hace aún más valioso”, agregó Valverde.

El equipo detrás de San Lucas —chefs, arquitectos y profesionales de hospitalidad— ha trabajado en cada detalle, desde la ambientación hasta el servicio, para elevar la experiencia más allá de lo convencional. La distinción llega en un momento en el que las experiencias turísticas inmersivas están en auge, y reafirma a Monteverde como un enclave donde sostenibilidad, biodiversidad y gastronomía se entrelazan.

Con este reconocimiento, San Lucas Treetop Dining coloca a Costa Rica en el mapa mundial de la cocina de experiencia, demostrando que, además de paisajes y biodiversidad, el país ofrece propuestas culinarias capaces de sorprender al mundo.