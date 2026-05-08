Revista Perfil

Perimenopausia: una etapa natural de la que casi no se habla

Puede iniciar desde los 35 años y transformar energía, emociones y salud a largo plazo, pero sigue siendo una de las fases más invisibilizadas en la vida de las mujeres.

EscucharEscuchar
Por Shirley Ugalde

Cuando se habla de salud hormonal femenina, la conversación suele girar alrededor de la menopausia. Es el concepto más conocido, el más mencionado y, en muchos casos, el único que se reconoce con claridad. Sin embargo, antes de ese momento existe una etapa más extensa, silenciosa y muchas veces más desconcertante: la perimenopausia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Salud femeninaperimenopausiahormonascambios hormonales
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.