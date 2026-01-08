Revista Perfil

Mauricio Cruz: de Acosta para el mundo

El diseñador comparte cómo sus raíces, las mujeres que lo criaron y los giros inesperados de la vida moldearon su obra.

EscucharEscuchar
Por Shirley Ugalde
Mauricio Cruz, diseñador de moda de la marca homónima
(John Durán/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
diseño nacionalModaMauricio Cruz
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.