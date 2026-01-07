Revista Perfil

Una mirada al laboratorio creativo donde se desarrolló la colección Miroca

Mauricio Cruz Studio presentó su proyecto más ambicioso, desarrollado durante una residencia de cuatro meses en el Parque La Libertad. Entre reciclaje, experimentación y trabajo colectivo, surgió una colección que honra a las “rocas”: mujeres sabias y resilientes que mantienen vivas a sus comunidades.

EscucharEscuchar
Por Augusto Ramírez
Taller y confección de moda para PERFIL
Mauricio Cruz durante la creación de la colección Miroca, en Parque Libertad. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio Cruz Studiodiseño costarricenseModaFundación Parque La LibertadMiroca

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.