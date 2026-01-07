Una mirada al laboratorio creativo donde se desarrolló la colección Miroca

El Parque La Libertad, en Desamparados, fue el punto de encuentro donde Mauricio Cruz Studio desarrolló Miroca, una colección que combina investigación textil, oficio y sostenibilidad.

El trabajo tomó forma dentro del Laboratorio Textil y de Diseño Sostenible de la Fundación Parque La Libertad, en un proceso de cuatro meses que reunió serigrafía, mueblería, diseño de experiencias y la colaboración de distintas personas de la comunidad creativa.

El proyecto se concibió también como un “plan piloto” para ensayar un modelo de colaboración entre diseñadores y el Parque. Por eso se registró todo el proceso en bitácoras, material impreso y archivos digitales que quedarán disponibles para futuras generaciones de estudiantes y creadoras.

Un espacio que valora el proceso tanto como el resultado

Para Laura Pacheco, gerente de Alianzas del Parque, esta residencia busca abrir caminos. “Queremos ofrecer a las personas creadoras un lugar donde su proceso tenga tiempo y espacio. Es una ventana al taller del artista. Nuestra intención es documentar todo el desarrollo. Nos interesa democratizar el acceso a estos procesos porque son productos culturales con un valor muy especial: el valor del trabajo y de lo único.”

Isabel Arrea, gerente de marca de la Fundación, destaca cómo el proyecto reactivó materiales que llevaban tiempo guardados.

“Más allá del resultado final, en el proceso se ha trabajado con materiales que estaban aquí sin uso. Veníamos avanzando poco a poco para habilitar este espacio, pero con Mauricio dimos el paso grande para que la comunidad de diseño sepa que existe y que está disponible: hoy fue Mauricio, mañana puede ser otra persona.”

Regresar a lo manual, sin la presión de la velocidad

Mauricio Cruz explica que Miroca ya estaba lista para presentarse en diciembre de 2024, pero los cambios de calendario terminaron beneficiando al proyecto al integrarse a la residencia.

“Más bien este fue el escenario perfecto para presentarlo y desarrollarlo. Tener acceso a un espacio así es un privilegio enorme y fundamental para que estos procesos existan.”

Durante esos meses, el estudio volvió a la experimentación pura. “Aquí pudimos trabajar con muchísimos materiales y técnicas y regresar a lo manual. Hay un empuje constante hacia lo rápido y lo comercial. En esta residencia volvimos a lo que siempre nos gustó: experimentar con materiales, con técnicas y hacer cosas que no necesariamente son las esperadas.”

El origen de Miroca: piedras antiguas y mujeres que sostienen

La chispa inicial llegó en un viaje al norte de Guanacaste, donde Cruz conoció formaciones rocosas consideradas de las más antiguas del país. Esa imagen se mezcló con el uso popular de “roca” para hablar de mujeres fuertes y sabias.

“Miroca es un homenaje a esas primeras formaciones, a las bases. A las mujeres de nuestras comunidades, a mi madre, a mis abuelas. Es recordar el pasado y celebrar el presente para construir un futuro mejor.” Mauricio Cruz.

Un recorrido por siete años de la marca

La colección integra todos los terrenos que han marcado la identidad del estudio: streetwear, vestidos de noche y piezas que repasan distintas etapas del archivo creativo.

“Este ha sido nuestro proyecto más ambicioso. Es una oda a los siete años de Mauricio Cruz Studio y a todo lo que hemos hecho.”

Para Cruz, la residencia abre un camino nuevo para la relación entre moda y arte en Costa Rica. “Marca un antes y un después en cómo pueden funcionar las colaboraciones creativas en el país. Este espacio es el inicio de algo grande. De aquí pueden nacer muchísimos proyectos valiosos.”

El diseñador agradece a quienes acompañaron el proceso desde el inicio: su socio Edwin Godínez; Laura Pacheco, por articular las conexiones; Roberto Castillo; Alonso Solís; César Ulate; Diana Zuleta de Pulse; Iecsa; Súper Salón; el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria; la Universidad Creativa; y todas las personas que inspiran la marca y la motivan a seguir creando.