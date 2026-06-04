Matcha, café y moda: la estética de las tardes que nadie quiere que acaben

Hay planes que empiezan con un café y terminan varias horas después. Entre conversaciones, risas y una segunda ronda de matcha, aparecen también esos momentos que terminan guardándose en una foto.

(Luis Carballo /Luis Carballo)

Esa fue la inspiración detrás de esta producción realizada en Recoleta, en Freses de Curridabat. Un espacio lleno de luz natural, plantas, arte y rincones que invitan a quedarse un rato más.

(Luis Carballo /Luis Carballo)

La propuesta reúne looks relajados, femeninos y actuales, pensados para acompañar esas salidas donde lo importante no es solo cómo se viste, sino cómo se siente.

(Luis Carballo /Luis Carballo)

Y esta vez hubo un ingrediente adicional. Todas las fotografías de la producción fueron realizadas con el nuevo Xiaomi 17, como una forma de poner a prueba sus capacidades en un entorno real, con cambios de luz, retratos, detalles y diferentes escenarios dentro de la cafetería.

Moda, conversación y pequeños momentos cotidianos: una producción pensada para capturar la espontaneidad de las mejores salidas entre amigas. (Luis Carballo /Luis Carballo)

El resultado permitió capturar la esencia de la sesión con naturalidad, colores equilibrados y mucho detalle, demostrando hasta dónde ha llegado la fotografía móvil.

La cámara respondió con facilidad a cambios de iluminación, retratos, texturas y detalles, sin necesidad de cargar equipo pesado o depender de configuraciones complejas. (Luis Carballo /Luis Carballo)

“El teléfono ya permite trabajar con formatos y herramientas muy similares a una cámara profesional, pero con mucha más facilidad y movilidad”, explica Luis Carlos Carballo Esquivel.

Luis Carlos Carballo Esquivel. Fotógrafo y productor audiovisual especializado en fotografía y filmografía móvil. Ha trabajado en producción audiovisual, videos musicales y creación de contenido para marcas e influencers, explorando nuevas posibilidades creativas desde la cámara de un celular. En esta edición de MODA participó como fotógrafo invitado, aportando su experiencia en fotografía móvil para desarrollar una producción editorial realizada con el nuevo Xiaomi. (Juan Pablo Arias/Juan Pablo Arias)

“Hoy un teléfono ya permite trabajar producciones editoriales, comerciales y audiovisuales con muchísima calidad. La clave está en saber utilizar la herramienta”, Luis Carlos Carballo Esquivel, fotógrafo.

(Juan Pablo Arias/Juan Pablo Arias)