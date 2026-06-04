Matcha, café y moda: la estética de las tardes que nadie quiere que acaben

Hay planes que empiezan con un café y terminan varias horas después. Entre conversaciones, risas y una segunda ronda de matcha, aparecen también esos momentos que terminan guardándose en una foto.
Esa fue la inspiración detrás de esta producción realizada en Recoleta, en Freses de Curridabat. Un espacio lleno de luz natural, plantas, arte y rincones que invitan a quedarse un rato más.
La propuesta reúne looks relajados, femeninos y actuales, pensados para acompañar esas salidas donde lo importante no es solo cómo se viste, sino cómo se siente.
Y esta vez hubo un ingrediente adicional. Todas las fotografías de la producción fueron realizadas con el nuevo Xiaomi 17, como una forma de poner a prueba sus capacidades en un entorno real, con cambios de luz, retratos, detalles y diferentes escenarios dentro de la cafetería.
El resultado permitió capturar la esencia de la sesión con naturalidad, colores equilibrados y mucho detalle, demostrando hasta dónde ha llegado la fotografía móvil.
“El teléfono ya permite trabajar con formatos y herramientas muy similares a una cámara profesional, pero con mucha más facilidad y movilidad”, explica Luis Carlos Carballo Esquivel.
“Hoy un teléfono ya permite trabajar producciones editoriales, comerciales y audiovisuales con muchísima calidad. La clave está en saber utilizar la herramienta”,
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