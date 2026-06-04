Revista Perfil

Matcha, café y moda: la estética de las tardes que nadie quiere que acaben

Entre cafés, postres y conversaciones que se alargan más de lo planeado, esta producción encuentra inspiración en esos encuentros sencillos que terminan convirtiéndose en los mejores momentos del día.

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Por Shirley Ugalde
MODA PERFIL, fotos tomadas con celular
(Luis Carballo /Luis Carballo)







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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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