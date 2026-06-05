Revista Perfil

Conozca Recoleta: el lugar que elegimos para nuestra producción de moda de junio

Entre flores, matcha, café y objetos cuidadosamente elegidos, este sitio sirve café con alma.

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Por Shirley Ugalde
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Caty Calderón y Andrea Rodríguez (atrás) encargadas del estilismo, el fotógrafo Luis Carballo y Shirley Ugalde, durante la sesión de fotos para la moda de junio. (Juan Pablo Solis/Juan Pablo Solis)







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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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