Letras de Lucha: Una voz por las víctimas de feminicidio

El pasado 8 de agosto se presentó en la Asamblea Legislativa la campaña “Letras de Lucha”, un esfuerzo que busca impulsar la agenda de 12 proyectos de ley, en contra de la violencia hacia las mujeres en Costa Rica. La iniciativa es liderada por la diputada Montserrat Ruiz Guevara, el Grupo de Familias Sobreviviendo al Feminicidio y la agencia de comunicación Garnier BBDO; además cuenta con el apoyo de colectivos de mujeres y otras diputaciones.

La campaña es realizada con las letras digitalizadas de mujeres víctimas de feminicidio, con el fin de que estos proyectos, que actualmente están detenidos en la Asamblea Legislativa, avancen con la prioridad que ameritan.

Estos proyectos son un llamado urgente a actuar y exigir justicia para quienes aún pueden tenerla, porque las mujeres continúan expuestas a situaciones de violencia de género sin precedentes.

“Letras de Lucha busca sensibilizar, humanizar y presionar. Estos 12 proyectos de ley conforman una agenda de seguridad para las mujeres, construida por varias Diputadas y Diputados, y hoy se presentan escritos con las letras de cada una de las víctimas. La falta de atención que el Poder Ejecutivo ha mostrado hacia la seguridad de las mujeres nos obliga a buscar un medio que no pase desapercibido, uno que provoque un sentimiento de urgencia y la necesidad de alzar la voz por aquellas que ya no están”, expresó la diputada Montserrat Ruiz Guevara.

Las iniciativas de ley abordan tres ejes principales: seguridad para las mujeres, empoderamiento económico y prevención de la violencia de género. Cada proyecto contribuye de manera significativa a garantizar la seguridad de las mujeres y sus familias.

“Letras de Lucha es una extensión de la voz, de mujeres, hijas, madres, hermanas, amigas que ya no están. Es darle la oportunidad a ellas de reclamar por algo que perdieron, el derecho a vivir en paz y en libertad. Buscamos sensibilizar, humanizar y presionar. A diferencia de otros proyectos de ley, estos 12 han sido escritos con la propia letra de víctimas de feminicidio, para que no sean ignorados nuevamente. Los casos de feminicidios se han convertido en una normalidad que no podemos aceptar. La falta de atención que el Poder Ejecutivo ha mostrado hacia la seguridad de las mujeres nos obliga a buscar un medio que no pase desapercibido”, expresó Óscar Morera, miembro de Familias Sobreviviendo al Feminicidio.

Las 10 víctimas cuyas letras se utilizan para estos 12 proyectos son Eva Morera, Marisol Estrada, Grettel Tatiana Téllez, María Fernanda Quesada, Natali Madriz, Wendoly Vargas, Karolay Serrano, Fernanda Sánchez, Raisha Ríos y María Tacsan.

Al tratarse de un esfuerzo de bien social, la campaña Letras de Lucha se basa en valores como la empatía, la justicia, la solidaridad y la bondad, fundamentales para alcanzar una sociedad más segura para las mujeres.

Las cifras hablan

Entre 2007 y noviembre de 2022, se registraron 417 casos de feminicidio en Costa Rica. En 2023, se reportaron 18 casos adicionales, y en los primeros meses de 2024 ya se han registrado 24 casos más, un promedio de al menos dos feminicidios por mes.

Además, diariamente se presentan aproximadamente 132 solicitudes de medidas de protección por situaciones de violencia de género.

Entre 100 y 120 mujeres desaparecen cada mes, siendo el 80% niñas y adolescentes que huyen de la violencia intrafamiliar y los abusos sexuales. Estos datos subrayan la urgencia de una atención sistemática e interdisciplinaria para abordar esta crisis de manera integral.

En mayo de este año, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para discutir 32 proyectos de ley, de los cuales seis estaban relacionados con la seguridad, pero ninguno abordaba directamente la seguridad de las mujeres. Frente a esta omisión, Letras de Lucha presenta nuevamente los 12 proyectos de ley, escritos con la letra de víctimas de feminicidio, mujeres que no pudieron ser protegidas por la ley y que hoy exigen justicia para quienes aún pueden tenerla.

Sumado a esto, el lunes 17 de junio de 2024, la Asamblea Legislativa reconoció la existencia de una epidemia de violencia de género en el país, haciendo un llamado urgente a todas las instituciones públicas para abordar esta crisis. La moción, respaldada por 38 de los 42 diputados presentes, refleja la responsabilidad de la Asamblea en la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

“Cada mujer asesinada por su género deja un vacío irreversible en sus familias, comunidades y corazones. No podemos seguir ignorando el sangrante récord de feminicidios; no podemos permitir que la violencia de género sea una realidad cotidiana. El mensaje es claro, estas letras podrían estar escribiendo sueños, pero hoy buscan justicia. Hacemos un llamado a la población a unirse a esta iniciativa y a presionar a la Asamblea Legislativa para que no postergue más la seguridad que se les debe a las mujeres. El avance de estos 12 proyectos de ley es esencial para crear una sociedad más igualitaria y equitativa, donde se protejan y garanticen los derechos de todas las mujeres. La protección y la justicia no pueden esperar más”, concluyó Morera.

La campaña cuenta con un perfil en instagram @letrasdeluchacr y una página web letrasdelucha.com donde las personas pueden encontrar más información de la iniciativa y los proyectos de ley. Además, en el sitio se podrán redactar mensajes de apoyo utilizando las letras de las víctimas para unirse a la causa y un espacio donde podrán enviarle una carta directamente a los diputados exigiendo su apoyo.