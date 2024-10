El cambio: ¿Por qué nos paraliza y cómo superarlo?

El miedo al cambio es una experiencia humana común que puede aparecer en diferentes momentos de la vida. Desde decisiones importantes, como un cambio de carrera o irse a vivir a un nuevo país, hasta situaciones cotidianas, como adoptar nuevos hábitos o enfrentar retos personales.

El miedo al cambio está estrechamente ligado a la incertidumbre. Como seres humanos, nos sentimos cómodos cuando sabemos qué esperar, cuando tenemos un sentido de control sobre nuestras vidas. El cambio, por su propia naturaleza, introduce la posibilidad de lo desconocido, y lo desconocido es inquietante.

Para la sicóloga María Camacho, se podría decir que existen tres razones principales, claramente identificadas, por las que el cambio genera sensaciones con las que no siempre nos sentimos cómodos.

1. Zona de confort. Este es un espacio seguro donde nos sentimos protegidos. Incluso si la situación en la que nos encontramos no es ideal, nos hemos adaptado a ella y entendemos cómo funciona. El cambio nos obliga a salir de esa zona de confort, lo que a menudo genera resistencia. La idea de tener que aprender algo nuevo o de enfrentarnos a nuevas situaciones puede ser intimidante.

2. Miedo al fracaso. Cambiar implica la posibilidad de cometer errores o no cumplir con las expectativas. Las personas a menudo se sienten presionadas por el miedo de no estar a la altura, de no poder cumplir con las nuevas exigencias que el cambio requiere. Este temor se ve amplificado por una autocrítica negativa que nos hace dudar de nuestras capacidades.

3. Apego al pasado. Nos aferramos a lo que conocemos. El apego a lo familiar, ya sea un lugar, una relación o una rutina, nos da una sensación de estabilidad. El cambio, en contraste, significa dejar atrás lo que nos ha acompañado durante mucho tiempo, y eso genera un vacío emocional. Romper con el pasado puede ser doloroso, incluso si el presente no nos satisface del todo.

Mario Alonso Puig, reconocido médico, conferenciante y autor, ha hablado ampliamente sobre el cambio y cómo enfrentarlo desde una perspectiva de desarrollo personal y bienestar mental. Puig subraya que el cambio es inevitable en la vida, pero que la actitud hacia él puede marcar una gran diferencia en cómo se experimenta.

¿Cómo pasar del miedo al triunfo?

“El primer paso es reconocer que este sentimiento es completamente normal. Es importante no juzgarse por tener miedo, sino más bien aceptar que es una parte natural de la experiencia humana. Una vez que aceptamos este temor, podemos empezar a abordarlo con una mentalidad abierta”, comentó la sicóloga María Camacho.

También es clave reformular la percepción del cambio, el cual no tiene que ser visto como algo negativo. En lugar de verlo como una amenaza, es útil reformularlo como una oportunidad de crecimiento. Cada cambio trae consigo nuevas experiencias, habilidades y aprendizajes. Si vemos el cambio como un puente hacia nuevas posibilidades, en lugar de un abismo, será más fácil enfrentarlo.

Una recomendación práctica es dividir el cambio en pasos pequeños, es decir, fragmentar el cambio en etapas más pequeñas, se reduce la sensación de abrumo, lo que permite que la transición sea más fluida. Este enfoque facilita que nos adaptemos gradualmente y que celebremos pequeños logros en el camino.

“Otro consejo es la visualización, tomarse un momento para imaginarse en el futuro, habiendo superado con éxito el cambio, esta sensación puede ayudarnos a sentirnos más preparados. Visualizar un resultado positivo reduce la ansiedad y nos hace sentir más en control del proceso”, agregó la sicóloga, quien también recalcó en la importancia de buscar apoyo, hablar con amigos, familiares o profesionales sobre los miedos y las inquietudes puede ofrecer una perspectiva más equilibrada, contar con una red de apoyo puede proporcionar consejos valiosos o recordar las fortalezas.

Finalmente, adoptar una mentalidad de aprendizaje. Todo cambio trae consigo la posibilidad de aprender algo nuevo, ya sea sobre uno mismos o sobre el mundo. Al ver los errores como oportunidades para mejorar, se puede disminuir el miedo al fracaso y convertir el cambio en una experiencia enriquecedora.

Mario Alonso Puig, médico cirujano y especialista en salud mental, enfatiza que el cambio, aunque muchas veces es visto como una amenaza, puede ser una gran oportunidad para crecer. Según él, el cambio nos obliga a salir de la zona de confort y a explorar nuevas posibilidades que no habríamos considerado si nos quedáramos en situaciones estables o familiares. Este proceso de salir de lo conocido es donde muchas veces surge el verdadero crecimiento personal.