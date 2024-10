Cena de gala de Proyecto Daniel: Una noche de solidaridad

El próximo 8 de noviembre, el Hotel Costa Rica Marriott será el escenario de una velada especial y llena de propósito: la cena de gala organizada por Proyecto Daniel. Este evento tiene un objetivo claro: recaudar fondos para apoyar a jóvenes y adolescentes de 13 a 25 años que enfrentan la difícil batalla contra el cáncer.

Inspiración y esperanza en cada historia

Entre los muchos testimonios que inspiran a la comunidad de Proyecto Daniel se encuentra el de Keylin Alfaro, una joven de 23 años que desde los 15 ha librado múltiples batallas contra esta enfermedad. Actualmente estudiante de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, Keylin ha superado obstáculos monumentales, desde un tumor medular que amenazó su movilidad hasta cirugías por un cáncer cerebral. Para ella, el apoyo de Proyecto Daniel ha sido fundamental, brindándole un espacio seguro, lleno de empatía y esperanza.

“Proyecto Daniel ha sido un pilar fundamental en mi recuperación. Me han acompañado emocionalmente y me han dado un lugar donde sentirme comprendida en cada etapa de esta batalla. Saber que no estaba sola me dio la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles”, comparte Keylin.