Datos recientes, publicados por The Journal of Clinical Nutrition, también demuestran que el consumo de alimentos con probióticos aporta beneficios en personas sanas, para la prevención de enfermedades. Según esta investigación se logró comprobar que la muestra de individuos físicamente activos y sanos que recibieron probióticos, tuvieron menor riesgo a contraer enfermedades respiratorias, en comparación con quienes no.