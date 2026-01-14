Bienestar

Adiós a la pirámide clásica: menos ultraprocesados y más comida real

Un cambio en las directrices nutricionales oficiales presentado recientemente en Estados Unidos prioriza la calidad de los alimentos, revisa el rol de proteínas, grasas y carbohidratos, y busca dar respuesta al aumento de enfermedades crónicas asociadas a la alimentación y al estilo de vida.

Por Nicolás Zúñiga
Nueva pirámide de alimentos de Estados Unidos
Lo que durante años se consideró la base de una dieta saludable hoy se pone en duda. La pirámide se invierte y la comida real vuelve a ocupar el lugar central. (Juan Pablo Solís/Ilustración Juan Pablo Solís para revista Perfil)







