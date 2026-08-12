Revista Dominical

‘Yo sé lo que es dormir en una bomba de gasolina para no perder mi casa’, dice taxista que trabajó en garajes

Los garajes de operación de los taxis perdieron hasta el 80% de su demanda. Un chofer cuenta cómo la tecnología cambió para siempre un oficio que durante décadas movió a Costa Rica

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Por Jorge Arturo Mora
Taxis San José
Taxistas comparten sus opiniones sobre el estado de la Fuerza Roja en la actualidad ante Uber. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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