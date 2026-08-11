Revista Dominical

¿Y si la vida en la Tierra tuvo dos comienzos en vez de uno? Eso sugiere nuevo estudio científico

Un estudio en Science Advances sugiere que bacterias y arqueas evolucionaron de forma independiente. Lea lo que plantean los científicos sobre el origen de la vida en la Tierra

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Por Fernando Chaves Espinach
Una cornisa o saliente de aproximadamente 1,5 metros de ancho, ubicada en un costado de una chimenea del campo Lost City, investigado por el conocimiento que puede brindar sobre el origen de la vida en la Tierra.
Una cornisa o saliente de aproximadamente 1,5 metros de ancho, ubicada en un costado de una chimenea del campo Lost City, investigado por el conocimiento que puede brindar sobre el origen de la vida en la Tierra. (National Science Foundation /National Science Foundation (University of Washington/Woods Hole Oceanographic Institution))







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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