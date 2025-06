En el origen de la vida, ¿qué fue primero: la química o el material genético?

Las rocas de las fuentes hidrotermales contienen pequeñas estructuras en forma de burbuja llamadas poros hidrotermales. La síntesis de pequeñas moléculas orgánicas es catalizada por metales (círculos de color rosa) en las superficies minerales de estos poros. Quizás eventos como estos desencadenaron la evolución de la bioquímica primitiva.

(N. Mrnjavac et al / Accounts of Chemical Research 2024/N. Mrnjavac et al / Accounts of Chemical Research 2024)