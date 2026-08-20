Revista Dominical

‘¿Y si esta misma noche alguien toca a su puerta?’: La abogada costarricense que defiende a los migrantes en tribunales internacionales

El Global Strategic Litigation Council hoy reúne a más de 700 expertos, entre ellos, la tica Natasha Pérez

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Por Jorge Arturo Mora
Natasha Pérez, representante de Global Strategic Litigation Council en Costa Rica
Natasha Pérez representa al Global Strategic Litigation Council para América. Desde Costa Rica coordina estrategias legales en defensa de personas refugiadas y migrantes en distintos países. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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