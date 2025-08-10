Revista Dominical

Una de las ciudades más históricas de Costa Rica podría convertirse pronto en un cascarrón

Un histórico destino turístico ve cómo su población se aleja del centro. Mientras le llaman ‘ciudad fantasma’ lucha por mantenerse atractiva para vivir y visitar

Por Sofía Sánchez Ramírez
No hace muchos años, esta ciudad era un destino turístico innegable. Miles de costarricenses tienen anécdotas de sus paseos allí, pero hoy diversos factores amenazan con convertirla en un cascarrón. (Rafael Pacheco Granados)







