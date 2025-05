Ultra Morada estuvo cerca de llamarse La 12

El 1.° de noviembre de 1994 se jugó la vuelta de la gran final de la Copa Interamericana, que enfrentó a Saprissa y a la Universidad Católica de Chile. Este choque terminó con global 6-4 a favor de los sudamericanos, pero ese mismo día se plantó la semilla que, meses después, germinaría como la primera barra organizada de Concacaf: la Ultra Morada.

Pero, ¿y si en lugar de llamarse Ultra Morada, se hubiera llamado “La 12 morada”? Sí, la hinchada que celebra 30 años de existencia pudo haberse denominado con el nombre que posteriormente adoptaría la barra de su archirrival, Alajuelense. Sin embargo, un directivo tibaseño eligió el nombre que hoy identifica a aproximadamente 2.000 ultras saprissistas.

Enrique Artiñano, expresidente de Saprissa, explica cómo se eligió el nombre de la hinchada tibaseña. (Cortesía/Cortesía)

¿La 12 morada?

La Ultra Morada pudo haberse llamado “La 12 morada” (o un nombre similar). Esta historia la confirma Enrique Artiñano, expresidente de Saprissa que impulsó y vivió en primera persona la fundación de la barra, en 1995.

Todo comenzó en 1994, cuando Saprissa cayó derrotado ante la “U Católica”. Dos goles en la prórroga, con dos jugadores expulsados, hicieron añicos la esperanza del campeonato continental. Tras el encuentro, un chileno de 37 años y 1,67 metros de estatura, llamado Eduardo González Tapia, buscó a Artiñano en el hotel de concentración. El expresidente lo recuerda.

“Fernando Castro se me acercó y me dijo ‘mirá, hay un muchacho ahí que quiere hablar con vos y dice que no se va hasta que no lo recibás’. Yo pensaba que era un periodista y yo no estaba de ánimo. Fernando me repitió ‘dice que se espera lo que tenga que esperarse’. Bueno, decidí ir a ver qué era la cosa. Era el famoso Lalo”, recordó Artiñado en entrevista con Revista Dominical.

Eduardo González se presentó: “Yo soy el coordinador de la barra de la Universidad Católica de Chile. Yo fui al estadio de ustedes en septiembre (partido de ida), nos ganaron 3-1 y a mí me sorprendió que el estadio no estuviera eufórico, que no se sintiera. Si ustedes nos pagan los pasajes y los viáticos a un compañero y a mí, nosotros les formamos la barra gratuitamente".

Así fue como este joven visitó Costa Rica a principios de 1996 para fundar la barra organizada más longeva de Centroamérica. El 23 de abril de ese año, la Ultra Morada se entrenó en un triunfo tibaseño 0-1 contra San Carlos en Ciudad Quesada.

Publicaciones de la época muestran a “Lalo” González apoyando al Monstruo. Además, en una entrevista del 27 de abril de 1995, el chileno confirmó a Al Día que el primer nombre de la hinchada tibaseña fue “Ultra Sur”, por la gradería en que se han ubicado desde sus albores.

“Le íbamos a llamar ‘Los Morados del Tablón’”, declaró González al periodista Esteban Cuvardic. El tablón, en la jerga sudamericana, es el lugar donde los aficionados se sientan a ver el partido.

“En Costa Rica la gente es más fría, callada. Tenemos ochenta miembros en la Ultra Morada, la idea es llegar a mil. La mayoría son adolescentes, pero se pueden incorporar adultos. (...) Nuestra meta es animar y cantar los 90 minutos, nunca lanzaríamos objetos o buscaríamos agredir al rival. Somos cultos, pero no estúpidos, jamás defenderemos la violencia ni usaremos banderas con la esvástica de Hitler″, aclaró Lalo a Al Día.

Eduardo "Lalo" González subido en la malla del estadio Carlos Ugalde apoyando a Saprissa en el primer partido de la Ultra Morada.

Aunque González lideró la barra en sus inicios, fue el presidente Enrique Artiñano el encargado de bautizar a la comunidad.

“Teníamos dos o tres alternativas de nombre, a mí me pusieron a escoger y yo escogí la Ultra”, explicó Artiñano a Revista Dominical. Cuando se le consultó cuál fue el nombre descartado respondió: “Mejor no le digo... La 12. Pero dejémoslo en la Ultra, mejor no embarrialar la cancha″, aclaró el exdirectivo.

Según reseñas de los periódicos de la época, La 12 de la Liga Deportiva Alajuelense aún no existía. Aunque una cimarrona amenizaba el ambiente en el estadio Alejandro Morera Soto, no había una barra organizada, sino solamente hinchas fervientes que se ubicaban en la gradería popular.

La Ultra Morada se ubica detrás del marco sur en el Estadio Ricardo Saprissa. La imagen corresponde al clásico nacional del 1 de abril del 2012. (Rafael PACHECO GRANADOS )

El periodista y especialista en estadísticas, Gerardo Coto Cover, confirmó que la Ultra Morada fue la primera barra organizada del país. Además, recordó que Alajuelense, antes que La 12 que conocemos hoy, tuvo a “La Turba Rojinegra”. Tras convivir ambas hinchadas, decidieron unir fuerzas.

“Es claro que la primer barra organizada fue la Ultra. Ahora bien, antes de la barra del Saprissa sí hubo algunas cosas. Por ejemplo, cuando estuvo Valdeir ‘Badú’ Vieira en la Liga, existía un grupo que se llamaba ‘El combo de Badú’, pero era más tipo comparsa. Puntarenas también tuvo comparsa toda la vida. Cartago había traído a Manolo el del Bombo en algún momento”, rememoró Coto Cover.

Marco Sánchez es el líder actual de la Ultra de Saprissa; aunque no fue fundador estrictamente hablando, se sumó desde el segundo partido, y fue uno de los jovencísimos aficionados entrenados por Lalo González.

Apenas dos años después, mientras estaba en la universidad, se convirtió en líder y coordinador de la hinchada. Desde entonces pasaron 28 años, hoy tiene casi 50 años de edad y una familia.

“Quedamos unos tres o cuatro chavalos de esa época. Desde antes del 95 había un movimiento parecido en la gradería este, tenían banderas, algunas camisitas, cantaban dos o tres canciones. Muy artesanal, no se notaba mucho. Pero cuando ellos (los directivos) vieron la barra a la Universidad Católica, decidieron traer a unos muchachos que ayudaran a formar una barra acá”, recuerda Sánchez, que tenía apenas 19 años cuando se sumó al “tablón”.

En el mes de junio, con motivo de los 30 años de fundación de la Ultra, los morados tendrán la visita de integrantes de la barra de la Universidad Católica de Chile, para compartir con la organización que sirvió como modelo.

