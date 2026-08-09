Revista Dominical

‘Uber fue un cáncer terminal para el sector’, dice líder de los taxistas

Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses, repasa medio siglo detrás del volante de la Fuerza Roja

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Por Jorge Arturo Mora
Rubén Vargas (de rojo), líder de la Unión de Taxistas Costarricenses, durante una manifestación en Casa Presidencial en el 2019. (Jeffrey Zamora)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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