Revista Dominical

Tres testimonios del horror a 50 años del inicio de la dictadura en Argentina

Representantes de una generación diezmada, estuvieron en distintas cárceles clandestinas de las 600 de la dictadura (1976-1983), responsable de 30.000 desapariciones.

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Por AFP
Miembros de las Madres de la Plaza de Mayo protestan con afiches de las personas desaparecidas durante la dictadura argentina.
Miembros de las Madres de la Plaza de Mayo protestan con afiches de las personas desaparecidas durante la dictadura argentina. (LUIS ROBAYO/AFP)







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