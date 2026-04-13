Revista Dominical

Tres mujeres se operaron con la misma doctora a finales de año; ahora la denuncian ante el Colegio de Médicos

Tres mujeres denuncian graves secuelas tras cirugías estéticas en San José.

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Por Julián Navarrete Silva
24/03/2026, San José, Ciudad Colón, entrevista con Gabriela Rossi, que es victima de un mal procedimiento médico estetico.
Gabriela Rossi muestra el estado del abdomen dos meses después de la cirugía. (Jose Cordero/José Cordero)







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Malos procedimientos estéticosGabriela RossiJessica Alfaro Salas
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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