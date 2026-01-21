El País

Asociación de cirujanos plásticos pide a autoridades actuar ante muerte de mujeres en cirugías estéticas

Procedimientos fueron guiados por médicos generales

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
La Asociación de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Amecpre), advierte que si una persona está pensando en estos momentos hacerse una cirugía plástica es mejor que les haga la cruz a las promociones de Viernes Negros
La Asociación de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Amecpre), advierte que si una persona quiere hacerse un procedimiento de este tipo debe recurrir a un especialista, de lo contrario podría poner en riesgo su vida. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Asociación de Cirujanos PlásticosCirugía plásticaCirugía estética
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.