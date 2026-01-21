Asociación de cirujanos plásticos pide a autoridades actuar ante muerte de mujeres en cirugías estéticas

La Asociación de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Amecpre), advierte que si una persona quiere hacerse un procedimiento de este tipo debe recurrir a un especialista, de lo contrario podría poner en riesgo su vida.

La Asociación de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Amecpre) alzó la voz ante la muerte de dos mujeres en procedimientos estéticos realizados por médicos generales que no contaban con la especialización debida y pidió a las autoridades actuar.

“Solicitamos a las autoridades reforzar la supervisión y control de este tipo de prácticas para evitar que más personas pongan en riesgo su vida e insta a las personas a informarse y confirmar que el profesional que visitan esté debidamente certificado con la especialidad correspondiente”, cita un comunicado de prensa enviado este miércoles.

Los especialistas subrayaron que los médicos generales no cuentan con la experiencia clínica ni el conocimiento requerido para prevenir y actuar ante complicaciones que se puedan presentar durante la intervención “lo que causa que más personas se pongan en riesgo, como se han dado casos en el pasado y recientemente”.

“Es fundamental recordar que las cirugías son procedimientos médicos que conllevan riesgos y requieren un enfoque profesional y seguro”, aseguró Ronald Pino, cirujano plástico, reconstructivo y estético, y presidente de Amecpre.

En Costa Rica, 55 médicos están debidamente certificados como especialistas en cirugía plástica, reconstructiva y estética.

Para determinar si un profesional está certificado como especialista en esta área puede verificarse de dos formas. Una es el directorio del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en el sitio www.medicos.cr se enlistan todos los médicos según especialidad.

La otra forma es verificar en el sitio de la Amecpre, donde aparecen los 49 profesionales asociados.

La Asociación pidió a la población ser cautelosa, especialmente si se ofrecen promociones.

“A menudo, las promociones pueden ser una táctica para atraer pacientes sin garantizar necesariamente la calidad o seguridad de la operación, o incluso para persuadir a las personas a someterse a intervenciones que pueden no ser necesarias. Esto aumenta el riesgo de complicaciones innecesarias y gastos económicos”, enfatizó el comunicado.

Médico en investigación

Los especialistas piden desconfiar de las promociones o "combos" de procedimientos estéticos. Fotografía: Shutterstock

Este lunes trascendió que un médico general es investigado tanto por la Fiscalía del Colegio de Médicos y por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Las pesquisas están vinculadas con la muerte de una mujer de 48 años de apellido Carvajal.

Esta no es la única situación en la que médicos sin la especialidad han sido investigados. Solo durante 2025, la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos recibió 22 denuncias por aparentes transgresiones al Código de Ética en procedimientos estéticos.