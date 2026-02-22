Revista Dominical

‘Médico estético’ y cirugías 2x1: así operan sin ser cirujanos plásticos

Promociones agresivas en redes sociales y diplomas de cursos en el extranjero han impulsado un mercado quirúrgico donde no se exige especialidad para operar

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Promociones en redes sociales buscan captar la demanda de intervenciones estéticas.
Promociones en redes sociales buscan captar la demanda de intervenciones estéticas. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Médico estéticoEsteticistaMédico de la bellezadoctor de reinasdoctor laśerDescuentos en cirugías plásticas
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.