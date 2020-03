“Yo esto, honestamente, no lo veo tanto como un trabajo, porque llevar una persona de un punto A a un punto B y que en el camino pueda hablar con la persona, que la pase bien y que me paguen por eso hacen que más bien a veces les dé los viajes gratis. Porque si la persona me cayó bien y se apunta a salir en el video, de verdad hace que me sienta muy afortunado”, dice.