“Le decía a don Gerardo que esto no iba a servir. En las primeras semanas hubo un día que no vendimos nada y había otros que apenas cerrábamos con ventas por ¢4.000. Yo lloraba y le decía a él que me despidiera y que cerrara porque esto no le iba a servir, pero con esa tranquilidad que siempre lo ha caracterizado él me decía que todo iba a salir bien, pero ¿cómo iba a salir bien con ¢4.000 de ganancias por día?”, le cuestionaba con insistencia Campos a su jefe.