Revista Dominical

Secretario General de la OEA habla sobre salud de la organización, ataques a narcolanchas y la ‘agenda de prosperidad’ que busca

En entrevista exclusiva con ‘Revista Dominical’, Albert Ramdin destaca el rol de los medios de comunicación en las democracias americanas.

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Por Fernando Chaves Espinach
Albert R. Ramdin es el Secretario General de la Organización de Estados Americanos.
Albert R. Ramdin es el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. (Juan Manuel Herrera/OEA)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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