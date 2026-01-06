Costa Rica en la OEA: ‘Hacemos un llamado firme para una transición democratica y pacífica’ en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

La representación de Costa Rica expuso su posición durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada para analizar la situación en Venezuela.

Samy Araya Rojas, embajadora representante alterna de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA), hizo este martes un llamado para que la transición en Venezuela sea democrática y pacífica, y permita restablecer la institucionalidad y el Estado de derecho en ese país.

La posición fue expuesta durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre Venezuela, convocada por la presidencia actual del máximo órgano de la OEA, que se encuentra en manos de Colombia.

La reunión se realizó tras la incursión militar estadounidense que culminó con la captura y salida del país del presidente venezolano, Nicolás Maduro, así como de su esposa y primera dama, Cilia Flores.

Araya señaló ante las delegaciones que Costa Rica “ha seguido con atención los recientea acontecimientos en Venezuela”.

Tras la captura de Maduro, el presidente Rodrigo Chaves aseguró que, desde un inicio, su gobierno sostuvo que el líder venezolano cometió fraude electoral, por lo que “nunca” fue un mandatario legítimo y ahora debe responder por sus crímenes.

La embajadora representante alterna de Costa Rica ante la OEA agregó que el país reafirma su disposición a contribuir a una solución sostenible y pacífica, basada en el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Democrática Interamericana.

Asimismo, reiteró el respaldo de Costa Rica al diálogo multilateral y su compromiso con la promoción de la democracia y la paz.

El 3 de enero, en un mensaje difundido en su cuenta en la red social X y en un audio compartido por Casa Presidencial, Chaves agregó: “Que Dios bendiga al valiente pueblo venezolano y lo ayude a recuperar la democracia y el estado de derecho que el depuesto dictador Maduro les robó”.

Este fue el discurso completo de la representación costarricense:

“Costa Rica ha seguido con atención los recientes acontecimientos en Venezuela. Hacemos un llamado firme para una transición democratica y pacífica que restable la institucionalidad y el Estado de Derecho.

Reafirmamos nuestra dispocisión a contribuir a una solución sostenible, pacífica, basada en el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidos y la Carta Democrática Interamericana.

Se reitera nuestro apoyo al diálogo multilateral y el compromiso para promover la democracia y la paz.”