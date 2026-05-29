Revista Dominical

¿Se nos muere un símbolo nacional? Así ha sido la extenuante recuperación de la primera manatí rescatada en Costa Rica

Nadie en Costa Rica había cuidado de una bebé de 35 kilos bajo el agua, que además es símbolo nacional y está en peligro de extinción. ¿Cómo se trata lo inédito?

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Por Sofía Sánchez Ramírez
La cría de manatí, localizada sola en la playa de Tortuguero, fue trasladada por vía aérea al centro especializado Rescate Wildlife Rescue Center en un operativo histórico para la conservación de la especie en Costa Rica. Fotografía:
La cría de manatí, localizada sola en la playa de Tortuguero, fue trasladada por vía aérea al centro especializado Rescate Wildlife Rescue Center en un operativo histórico para la conservación de la especie en Costa Rica. (Rescate Wildlife Rescue Center/Cortesía)







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ManatíZooaveSímbolo nacional
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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