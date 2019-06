Por su parte, este mismo miércoles el diario El País, de España, aborda el tema de la invisibilización de las víctimas civiles en Normandía y alrededores. Citando al historiador militar Stephen A. Bourque, autor de Beyond the beach. The allied war against France (Más allá de la playa. La guerra aliada contra Francia), publicado en el 2018, ese medio resalta que a partir de enero de 1944, la guerra aérea arrasó con ciudades francesas como Saint-Lô y mató a unos 60.000 civiles. "Creo que fue un crimen de guerra bombardear estas ciudades más allá de las playas”, sostiene el autor.