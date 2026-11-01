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Revista Dominical

San José-San Ramón: tres décadas después, ¿por qué ha costado tanto?

Concesiones fallidas, financiamiento que no llegó y cambios de modelo han postergado la ampliación durante más de 30 años; un nuevo cartel renueva la esperanza de los usuarios, que aún pierden horas entre presas y promesas.

MATERIAL EXCLUSIVO DE REVISTA DOMINICAL. 22/10/2026, Alajuela, recorrido por la construcción de los cruces en la entrada a Grecia y la entradaa San Ramon; y entrevista con el Ministro de Obras Públicas y Transportes Efraín Zeledón y el ingeniero encargado de las obras Mario Campos.
Ver obras en el intercambio que sirve de conexión entre la ruta 1 y el centro del cantón sustenta la esperanza de los vecinos quienes esperan que esta vez el plan no se vuelva un nuevo intento fallido. José Cordero
Patricia Recio

En San Ramón, las promesas de una carretera más amplia se cuentan por décadas; los viajes a San José, por horas.

Brayner Muñoz es conductor de transporte privado; ha vivido toda su vida en el cantón y recuerda haber escuchado de la ampliación hace más de 30 años. Desde entonces, ha visto pasar anuncios y nombres de empresas, mientras el trayecto a la capital sigue consumiendo buena parte del día.

“Dos, tres horas”, calcula sobre el tiempo que puede tomar el viaje, en bus o en carro. Hay puntos, como el sector de Manolos, donde una presa puede alargar todavía más el recorrido. Por eso, aunque ahora ve señales que le permiten ilusionarse, su confianza tiene una condición: “Hay que ver para creer, pero yo tengo fe”.