Rodolfo Villalobos: ‘El amaño se metió en Costa Rica, el nivel de descaro es grande’

"Nunca antes había estado tan evidente como en los últimos 5 meses”. Así definió el expresidente de la Fedefútbol y actual miembro del consejo directivo de FIFA, Rodolfo Villalobos, la problemática de amaño de partidos que enfrenta actualmente el fútbol de Costa Rica, especialmente luego de que La Nación revelara que un equipo ofreció $300 a sus propios jugadores a cambio de perder un cotejo.

En una entrevista exclusiva con Revista Dominical, Villalobos aseguró que el amaño de partidos se metió en el fútbol costarricense, y que existe un alto nivel de “descaro”. Sin embargo, aclaró que mientras se aplique el reglamento y se sancionen estas conductas, el balompié tico no corre peligro de ser sancionado. “La Federación no tiene la culpa, el fútbol de Costa Rica no tiene la culpa“, indicó.

Villalobos: ‘El amaño se metió en Costa Rica’

— El tema de amaños es algo que evidentemente sí se metió en Costa Rica en los últimos meses. Había dado pinceladas, nosotros tuvimos un par de alertas, pero nadie se atrevió a hablar, no hubo pruebas. Yo creo que el nivel de descaro al que se ha llegado es grande.

“Este tema de Turrialba lo conocí por los medios, eso no está en manos de la FIFA, está en manos del oficial de integridad de Costa Rica. Es importante porque se ha usado mucho para manosear el tema de que nos van a castigar y que nos van a suspender.

“El día que la Fedefútbol deje de cumplir con sus obligaciones a nivel de licencias, a nivel de investigaciones de amaño, o deje de sancionar acciones incorrectas, ese día entramos en problemas. Mientras Costa Rica esté aplicando el Reglamento de Licencias y haciendo las investigaciones de integridad, Costa Rica no va a tener ningún problema.

“Pueden haber dos o tres amaños, pero si son sancionados, Costa Rica no va a tener problemas. Se ha usado mucho para decir que la FIFA va a venir a suspendernos porque hay amaños. No, no, la Federación no tiene la culpa, el fútbol de Costa Rica no tiene la culpa.

“Aquí entramos a la parte económica. Cuando usted tiene un fútbol tan pobre, por ejemplo, como el que tiene la Liga de Ascenso, es un nicho que puede ser muy fértil para ese tipo de gente. Hay que hacer un trabajo de prevención muy fuerte, agresivo”.

El expresidente de la Fedefútbol habló en exclusiva con ‘Revista Dominical’ sobre su incursión en el negocio del fútbol, la existencia de la multipropiedad, los recientes problemas por amaño de partidos y sus errores en la Federación. (José Cordero/José Cordero)

— ¿Es un problema grave en el fútbol tico?

— Está muy evidente. Sí. Nunca antes había estado tan evidente como en los últimos 5 meses, creo yo, 6 meses. Entiendo que el oficial de integridad está muy ocupado con ese tipo de denuncias.

— Bajo su gestión en la Fedefútbol se dieron casos de multipropiedad. Se comprobó irrupción financiera y administrativa de directivos de Herediano con Grecia y Guanacasteca. ¿Por qué no hubo revocatorias de licencias?

— El reglamento establece cuál es la sanción en caso de una cosa o de otra, entonces, lo que se hizo fue aplicar el reglamento. Yo quiero manifestar mi satisfacción. Este Comité Ejecutivo, al entrar en el análisis de la parte financiera, hizo algunas mejoras al Reglamento de Licencias, que ha venido evolucionando desde el 2015 hasta hoy. Se han aplicado cambios sugeridos por clubes y por el mismo Comité de Licencias.

“Cuando usted toma una decisión tan fuerte como una revocatoria es porque hay pruebas contundentes de que se infringió una falta cuyo castigo era la revocatoria de licencia".

— ¿En este caso hubo castigos o sanciones?

— Sí. Hubo sanciones a algunos directivos y hubo una suspensión de un miembro del cuerpo técnico de Herediano que era parte de la administración o de la Junta Directiva de Grecia. Hubo multas. Era lo que en ese momento el reglamento permitía.

— ¿Los reglamentos han mejorado en eso?

— Sí, han mejorado. Nosotros hicimos algunas reformas y entiendo que este Comité Ejecutivo también ha venido a incluir otras reformas. Posiblemente dentro de dos años habrá que hacerle otras, porque es un proceso de crecimiento continuo.

“Lo que lo que no se puede dejar es que sea más blando. Tiene que ser cada vez más duro y cada vez más exigente, por las alertas que han saltado con el tema de la multipropiedad, con el dinero que ingresa a los clubes que no se tiene claro de dónde viene, o con el tema de amaños”.

Villalobos aseguró que Concacaf y FIFA apoyarán en la Fedefútbol ante la obligación de tomar "decisiones difíciles". (Cortesía/Cortesía)

— Como exdirectivo que conoce la estructura administrativa del fútbol tico, ¿considera que debería regularse más la entrada de capital extranjero?

— Nosotros no tenemos que cuidarnos de si es un capital es extranjero o es nacional, lo que tenemos que velar es por que sea un capital sano.

“Podrían ser capitales nacionales mal habidos también. Podríamos tener capitales extranjeros bien habidos. Por eso existen los mecanismos en Licencias, donde usted puede demostrar que los dineros no tienen dudosa procedencia”.

— ¿Debería mejorarse la reglamentación para garantizar la probidad de los recursos?

— No hay que parar nunca de mejorar los controles. Le voy a dar un ejemplo: hubo un club que inició un proceso de licenciamiento para cambio de administración, porque así tiene que ser, tienen que presentar el cambio de administración, no es que la nueva administración llega, se instala y luego pide el cambio, no.

“La administración actual continúa y se hace un proceso. La nueva administración puede ingresar hasta que Licencias lo apruebe. Se inició ese proceso, durante 3 meses estuvieron en la Federación, pero cuando entramos a la parte donde se tenía que demostrar de dónde venía el dinero, el caso se pegó y después el club llamó y dijo ‘retiren eso, se acabó el caso‘.

“Eso quiere decir que los controles, si el club quiere hacer bien las cosas, y Licencias actúa como tiene que actuar, los filtros están”.

— ¿Los aficionados debería acostumbrarse a que las portadas sean de amaños, corrupción, multipropiedad o malos manejos financieros?

— Yo esperaría, como amante del fútbol, como parte de una organización internacional y como expresidente de la Federación, que las portadas de los periódicos y los medios de comunicación dejen de hablar de esto. Pero que dejen de hablar de esto porque ya se tiene controlado y porque no suceden.

“Sin embargo, prefiero que se hable de que la Federación está actuando y está yendo contra esos delitos, a que se diga más bien que somos permisivos. Uno quisiera que no haya esos titulares, pero si tiene haber, yo prefiero los títulos donde el fútbol se está limpiando. Y creo que eso es lo que está pasando”.