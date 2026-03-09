Rectora del TEC dice que institución colaborará con el INA para ampliar formación técnica

La rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada, explica que la universidad está por acordar una carta de entendimiento con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para ofrecer formación técnica conjunta. Así lo explicó a Revista Dominical en una entrevista donde detalló desafíos presupuestarios, de equipamiento y de retención de personal que afronta el TEC, así como su llegada al ranking de las mejores universidades del mundo.

“Hemos estado hablando con con el INA para posibilitar una carta de entendimiento para que podamos acercarnos, dado que el INA tiene una cobertura país, ver de qué manera podemos llevar nuestra oferta técnica y el uso de algunos laboratorios especializados para llevar además ingenierías y otras oportunidades”, explica la jerarca.

De acuerdo con Estrada, el acercamiento con el presidente ejecutivo del INA, Christian Rucavado, ha sido fructífero y podría firmarse la carta pronto. ¿En qué consistiría la colaboración? “El uso de infraestructura del INA, poder capacitar a algunos profesores de Lina; también algunas temáticas que ellos requieren e impartir nosotros nuestros (cursos) técnicos en temas relevantes para la información que requiere el Instituto Nacional de Aprendizaje”, explica.

Entrevista con la rectora del TEC María Estrada

¿Hay también una expectativa o deseo de expandir la oferta técnica o de entrar en una colaboración más estrecha con el INA? “El INA, dentro del marco nacional de calificaciones que tiene los cinco tipos de técnicos, imparte tres. Y ellos necesitan apoyo también para los tipos de técnicos cuatro y cinco”, detalla.

“Entonces, lo que queremos también más adelante es caminar hacia poder impartir también también ese tipo de técnicos para poder lograr una articulación hacia el modelo universitario”, dice Estrada. “Ese sí es un tema que llevará más tiempo, pero sin duda hay interés de las partes y de los académicos y académicas que queremos ayudar al INA para poder lograr esa articulación para quienes deseen seguir mejorando y ampliando sus conocimientos”.