Revista Dominical

¿Qué pasa con Peter Thiel? El billonario pro-Trump que se fue a Argentina ‘preocupado por el futuro de Estados Unidos’

‘The New York Times’ dice que el empresario buscaría otro refugio, tras Nueva Zelanda y Malta; difunde su teoría del “Anticristo” y busca nuevas inversiones.

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Por Jorge Arturo Mora
El inversionista y empresario Peter Thiel ha construido una carrera marcada por apuestas tecnológicas, posiciones ideológicas controvertidas y una persistente preocupación por el futuro de Occidente.
El inversionista y empresario Peter Thiel ha construido una carrera marcada por apuestas tecnológicas, posiciones ideológicas controvertidas y una persistente preocupación por el futuro de Occidente. (MARCO BELLO/Getty Images via AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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