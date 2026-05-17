Columnistas

El poderoso Peter Thiel y la peligrosa romantización del control tecnológico

¿Qué ocurre cuando los magnates tecnológicos empiezan a verse como héroes destinados a salvar el mundo? Un vistazo a la ideología detrás de Silicon Valley

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Por Dorelia Barahona
Un ojo gigantesco estilo “Ojo de Sauron” proyectado sobre una ciudad moderna. Concepto de vigilancia tecnológica y control algorítmico
Un ojo que todo lo observa sobre la ciudad: la metáfora perfecta del poder tecnológico que promete seguridad mientras normaliza la vigilancia permanente. (Shutterstock/Imagen)







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Dorelia Barahona

Dorelia Barahona

Escritora y filósofa. Tiene más de 30 años de colaborar con el periódico 'La Nación', en la sección de Opinión y la 'Revista Dominical'. Docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Autora de nueve novelas, tres libros de ensayo y tres de cuento.

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