Revista Dominical

¿Qué fue la izquierda democrática costarricense? Entrevista con el historiador David Díaz Arias

En ‘La sociedad del bienestar: historia de la “izquierda democrática”costarricense, 1948-1978′ (Editorial UCR) se redefinen muchas formas de entender nuestra sociedad en el siglo XX.

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Por Álvaro Rojas Salazar
David Díaz Arias es Profesor catedrático de la Escuela de Historia y del Programa de Posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica.
David Díaz Arias es Profesor catedrático de la Escuela de Historia y del Programa de Posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica. (Andrea Jiménez/Cortesía de David Díaz Arias)







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