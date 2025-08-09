Revista Dominical

De la esperanza al apocalipsis: los vicios que hundieron las democracias en Centroamérica

El historiador David Díaz Arias detalla en un nuevo libro cómo Centroamérica transitó del optimismo democrático a la destrucción de su institucionalidad

Por Julián Navarrete Silva

El historiador costarricense David Díaz Arias disecciona con precisión quirúrgica la fragilidad institucional, el avance de las nuevas derechas conservadoras y el deterioro del pacto democrático de la región en su nuevo libro De la esperanza al apocalipsis: ascenso y caída de las democracia centroamericanas.








