Revista Dominical

Procesar la muerte sin un cuerpo: Estas son las desoladoras secuelas de no poder despedir a un ser querido

Psicólogos advierten que la muerte puede anclar a las personas en un estado de incertidumbre, lo cual les dificulta continuar con la cotidianeidad. Conozca cómo procesar los duelos repentinos.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
El vacío que deja una persona desaparecida, cuyo cuerpo no fue encontrado, es difícil de cerrar para sus familiares. (Jose Cordero)







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DueloMuerteDesaparecidos
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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