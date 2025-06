Presidente de Incofer: ‘Nada hacíamos con todos los recursos de Paraíso en el presupuesto 2025 si no los íbamos a ejecutar hasta final de año’

A pesar de los altibajos presupuestarios, la promesa de llevar al tren al centro de Paraíso sigue en pie, según aseguró Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). Primero, el proyecto quedó fuera del presupuesto ordinario 2025; luego, Hacienda ordenó no girar ¢1.900 millones extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa y, seis meses después, revirtió su decisión para, ahora sí, destinar ¢1.168 millones al tramo.

En entrevista con Revista Dominical, Bermúdez reconoció que el costo total de rehabilitación supera los ¢1.900 millones, pero defendió que no se incluyeran en el plan ordinario porque, según dijo, “nada hacíamos con todos los recursos de Paraíso en el presupuesto 2025 si no los íbamos a ejecutar hasta final de año”. Actualmente, el Incofer está a la espera de un traslado de ¢2.500 millones vía decreto ejecutivo por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el cual dividirá para iniciar las obras en Paraíso y San Rafael de Alajuela.

El jerarca también explicó el estado del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), una propuesta que contempla una inversión de $800 millones. Aunque no compartió los detalles o planos técnicos —pues alegó que están bajo revisión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y el MOPT—, sí justificó las estimaciones de demanda, la exclusión de algunas rutas y la decisión de ejecutar el proyecto por etapas.

—En cuanto al proyecto de Paraíso, hubo un disenso en torno al presupuesto. ¿Cuál es su posición?

—Mi posición es que congelar esos recursos es una decisión del Ministerio de Hacienda y la entiendo, porque el ministro de Hacienda tiene que cuidar las finanzas del país. Lo que sí puedo asegurar es que, de manera coordinada con Hacienda y el MOPT, nosotros encontramos la estrategia para igualmente construir el trayecto que se requiere a Paraíso y San Rafael, iniciar las obras.

“También hay algo importante: los diputados asignaron ¢2.700 millones en el presupuesto, pero el Incofer no puede ejecutar esos ¢2.700 millones en un año. ¿Por qué no puede? Ahí le apunto a lo que dijo el ministro; no dijo que el Incofer no tiene capacidad de construirlo, dijo que no tiene capacidad de ejecutar la totalidad en este año, porque hay que respetar unos lineamientos.

“Hay una planificación estratégica en este proyecto. Primero tenemos que hacer los carteles, ya eso lo tenemos listo. Segundo, tenemos que publicarlos en Sicop. Después hay un proceso licitatorio, después hay un proceso de que hagan los rieles, que no se producen en Costa Rica, hay que mandarlos a hacer a otros países. Todo eso usted lo suma y ya le da como resultado que no puede ejecutar la totalidad de los recursos en 2025. Entonces, yo estoy de acuerdo con que Incofer no puede ejecutarlos al 100% este año, pero sí tiene toda la capacidad. La propuesta de este momento es que vamos a iniciar las obras y ejecutar lo que sí podamos este mismo año”.

—¿Cuánto sí pueden ejecutar, entonces?

—Bueno, ronda los ¢1.168 millones, que es lo que se solicita mediante el presupuesto extraordinario.

Álvaro Bermúdez Peña asumió la presidencia ejecutiva del Incofer en marzo de 2023. En entrevista con 'Revista Dominical', aseguró que utilizarán los fondos extraordinarios para iniciar obras en Paraíso de Cartago y San Rafael de Alajuela. (Rafael Pacheco Granados)

—¿Cuánto se necesita para la totalidad de Paraíso?

—¢1.900 millones.

—¿Esa cifra viene de un estudio técnico?

—Sí, por supuesto. Esto es un presupuesto que realizó el equipo técnico de Incofer, tomando en consideración todos los elementos necesarios como el material, tenemos que comprar rieles, durmientes o traviesas. Algunos diputados mencionaban que tenemos que hacer nada más la rehabilitación de la vía. No, es que ahí no hay vía del todo.

“Hay que comprar balasto, la estructura de rieles, etcétera. Aparte, tenemos que comprar otro tipo de material, la maquinaria que se va a utilizar para estas obras y otras obras específicas como arreglo de puentes, el desvío de las aguas. Todo esto hay que contratarlo y suma los ¢1.900 millones para Paraíso y ¢850 millones para San Rafael”.

—¿Cuándo empezaron a preparar ese análisis técnico?

—Desde hace algunos años, incluso antes de mi llegada. Que yo recuerde, el proyecto de rehabilitación de Paraíso data desde la administración Alvarado. Lo que pasa es que nunca se le ha inyectado la totalidad de los recursos para que haga el corredor completo (...).

—Entonces, si ya existía una estimación inicial, ¿por qué no se incluyó en el presupuesto ordinario de este año?

—Bueno, es que vamos a ver, la etapa que ya se había realizado fue hacia Plaza Paraíso. Eso fue la primera parte, la otra pues lo íbamos a estar incluyendo así como se ha venido haciendo. No lo inyectamos en el presupuesto ordinario de este año porque no, es que...

“Hablemos de otros temas. No solamente no se inyectó lo de Paraíso, no se inyectó la totalidad de los recursos para operar la institución.

“Esa parte de la transferencia estatal durante los últimos años se ha venido inyectando paulatinamente durante el año. Es una práctica que ha existido y así también se está aplicando este año (...).

“Bueno. Costa Rica tiene una situación financiera y, digamos, será una decisión de los entes correspondientes, Hacienda y MOPT, cuántos recursos se le inyectan. Irlo inyectando paulatinamente no está mal, pero además, recuerde que nada hacíamos con inyectar todos los recursos de Paraíso en el presupuesto ordinario 2025 si no los íbamos a estar ejecutando hasta final de año”.

—Se nos indicó que están buscando otras fuentes de financiamiento complementarias para la línea de Paraíso, ¿cuáles son?

—Sí, bueno, hay instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). En su marco jurídico tiene la potestad de hacer inversiones en lugares que se consideran de algún desarrollo rural. En ese sentido, podemos solicitar algunos recursos del Inder que puedan venir a financiar parte del trayecto hacia Paraíso. Eso fue lo que hicimos.

“Ahí hay unos recursos, aproximadamente ¢500 millones que se pueden inyectar. Estamos coordinando para ver si ingresa una parte este año o si ingresara el próximo año".

LEA MÁS: Incofer vuelve a dejar fuera de presupuesto el tren al centro de Paraíso

El proyecto del tren eléctrico metropolitano pasó de tener 5 líneas a solo 2, disminuyó la frecuencia de los viajes en hora pico pasando de 5 a 10 minutos entre cada servicio y redujo la cantidad de trenes que se comprarían de 70 a 28 unidades. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

—Sobre el Tren Rápido de Pasajeros, usted ha dicho que va a presentar el proyecto en el tercer trimestre de este año. ¿Puntualmente en qué mes?

—Probablemente vamos a dar un anuncio a final del mes de junio de que ya finalizamos la fase de factibilidad. Lo que yo hablo del tercer trimestre es la presentación a la Asamblea Legislativa, porque este proyecto lleva un crédito de deuda soberana por $800 millones y eso lo tienen que aprobar los diputados. En qué mes depende de cuánto duran las revisiones del Banco Central y Hacienda.

—En junio de 2024 se comunicó que el Tren Rápido de Pasajeros tendría una estimación de la demanda de 100.000 pasajeros, pero recientemente se indicó que esa cifra ahora es de 121.000. ¿A qué se debe la variación?

—La demanda de 100.000 pasajeros corresponde a si tuviéramos el tren implementado en 2025 y la demanda de 120.000 corresponde al proyecto implementado una vez que se construye en 2030. Usted entenderá que al 2030 hay un aumento de la población, un crecimiento de la demanda. Probablemente el dato viene de ahí. Si usted me lo permite, le puedo tal vez mandar alguna aclaración adicional (a cierre de esta edición, no llegó aclaración adicional).

—Respecto a la ruta hacia Alajuela, para definir que solo se construirá una estación adicional en Alajuela centro, ¿revisaron los puntos de mayor afluencia de personas?

—Claro, eso es parte del estudio de demanda que se hizo; dónde se produce la mayor cantidad de viajes, dónde se genera la mayor cantidad de viajes y hacia dónde y se atrae la mayor cantidad de viajes. A partir de que se definen los sitios, se mantienen los que ya están.

—Por ejemplo, Pedregal.

—Sí, sí, la mayoría de las paradas de tren se mantienen y algunas se modifican (...). En Alajuela centro usted tiene la estación de autobuses Fecosa a 300 metros, por ejemplo, entonces es un punto de mucha generación de demanda.

—Si se contempló la afluencia de personas, ¿por qué Parque Viva no fue incluido? ¿Qué criterios se utilizaron?

—Parque Viva es un trayecto que no tiene tanta demanda. No hablemos de Parque Viva, eso es Ciruelas. Hay alguna demanda que puede darse en la zona de El Coyol, es correcto, pero no necesariamente eso aplique para este proyecto actualmente. Recuerde que nosotros hicimos una valoración de cómo bajarle el proyecto y cómo hacerlo técnicamente viable por etapas. La etapa que más genera demanda es Cartago.

—Claro, pero Parque Viva tiene una capacidad para eventos de hasta más de 15.000 personas. Es una afluencia grande.

—Sí, pero son eventos puntuales, actividades de fines de semana. No son, digamos, generación de viajes diarios en horas pico de la mañana o la tarde, donde sí hay esa dinámica.

—Se podría decir algo muy parecido para Pedregal, son eventos temporales.

—No. Pero es que en Pedregal, bueno, la electrificación primero que nada no pasa por Pedregal. Vea que yo le estoy mencionando San José, Heredia, Alajuela, Cartago, esa es la primera etapa que vamos a electrificar y también la conexión a la estación del Atlántico y del Pacífico. Ahí no pasa por Pedregal. Nosotros no estamos electrificando el ramal hacia Pedregal (...).

“Para llegar a Parque Viva habría que hacer una extensión desde San Rafael de Alajuela por unos, no tengo el dato ahorita, pero son bastantes kilómetros más hacia el oeste y eso es una aplicación importante”.

De acuerdo con las estimaciones del incofer, la adjudicación de las obras del TRP comenzaría en marzo de 2026 (en nueve meses), el inicio de las construcciones en 2027 y su conclusión en 2030, justo cuando el próximo gobierno esté por despedirse. Se busca terminar la vía hacia Paraíso y levantar una estación en el centro de Alajuela.

LEA MÁS: Así varió el recorrido del tren eléctrico entre las propuestas del gobierno anterior y la administración de Rodrigo Chaves