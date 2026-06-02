Revista Dominical

¿Por qué solo prohibir las redes sociales a menores ‘no funciona’? Esto advierte la ONU

La ONU advierte sobre los riesgos de esta medida y plantea diez recomendaciones para las empresas tecnológicas y los gobiernos.

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Por Fernando Chaves Espinach
"Sin el celular estaría triste": Jóvenes del mundo reaccionan al histórico bloqueo de redes en Australia.
Una menor observa atentamente un video en una tableta Surface. El consumo de contenido digital desde temprana edad es el eje del debate que la nueva ley australiana busca regular para proteger la salud mental. (DAVID GRAY/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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