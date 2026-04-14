Política

¿Menores de 14 años sin Tiktok ni Instagram ni snapchat? Avanza proyecto de ley para prohibir redes sociales en Costa Rica

Propuesta dictaminada en comisión establece también la regulación del contenido para adolescentes de 14 a 18 años

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Por Aarón Sequeira
"Sin el celular estaría triste": Jóvenes del mundo reaccionan al histórico bloqueo de redes en Australia.
Múltiples países del mundo están optando por regular o prohibir el uso de redes sociales a los menores de edad. (DAVID GRAY/AFP)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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