Política

Menores de 14 años sin TikTok, Instagram ni Facebook: lo que propone un nuevo proyecto de ley

Iniciativa establece controles de edad, responsabilidades parentales y sanciones económicas para las plataformas

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
MATERIAL EXCLUSIVO DE REVISTA DOMINICAL HASTA SU PUBLICACION. 26/06/2024, San José, Tibás, Estudio Fotográfico de Grupo Nación, fotografías de ninos dependientes de pantallas de celulares, ipads y computadoras.
Proyecto de ley propone regular el acceso y uso de plataformas digitales por parte de personas menores de edad y establece sanciones para las empresas que incumplan la normativa. Foto: José Francisco Cordero (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Redes socialespersonas menores de edadProhibición de redes
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.