Ese día de 1982 él y tres compañeros más del seminario que se iban a ordenar le pidieron a un sacerdote mayor que los llevara y así lograron asistir al acto. “Yo decía si no llego hoy, cualquier otro día me ordenan. No tenía como una desesperación porque estaba muy seguro de lo que iba a hacer”, recordó Monseñor en una entrevista que muy amablemente accedió a dar por segunda vez para este especial, luego de que un traspié tecnológico me hizo perder la primera conversación.