– Le confieso y eso casi a nadie se lo he dicho, que me preocupa mi dicción, mi voz, siento que hablo atropellando las palabras... me recuerda un poco a don Pepe Figueres, esa es la voz que yo tengo, me quise como acomplejar en un momento, me daba vergüenza salir a hablar a los medios y que a veces no se me entendiera, pero algunos periodistas me dijeron que estuviera tranquilo, que era un gran comunicador, incluso que mi voz es cálida y hasta me han dicho que se parece a la de (Jorge) Jiménez Deredia, que le agrada la gente. Vea usted las cosas de Dios, yo estaba un poco acomplejado por mi voz y parece que eso ha sido como un pegue, pero igual me cuido de no arrastrar las palabras. Lo que sí es que estoy aquí para la gloria de Dios, no para lucirme.