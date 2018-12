“Cuando mis papás se separaron nos pasamos de barrio y comencé a juntarme con unos amigos que no eran amistades adecuadas, me comenzaron a influenciar ya que ellos consumían drogas, alcohol, se iban de fiesta. Yo nunca probé la droga, gracias a Dios, pero sí me gustaba salir con ellos. Tenía alrededor de 14 o 15 años, y en ese momento no había conocido a Dios, y trataba de llenar los vacíos que adquirí de mi infancia saliendo con malas compañías, con alcohol y fiestas, cosas que al final no lo llenan a uno; son momentos pasajeros que le ponen un poco de amnesia a lo que uno está sintiendo, nada más. Trataba de llenar ese amor paternal que nunca tuve, ese amor de familia que se vio quebrado por las situaciones de mis papás, y fue tanto el vacío, tanto el rechazo, porque yo me sentía rechazado en ese momento, que sentía que no valía la pena vivir, ¿para qué seguir viviendo si iba a seguir sufriendo tanto dolor? Y me acuerdo que una vez estaba solo en mi casa, y mi padrastro, como vivíamos en un barrio conflictivo, siempre tenía una pistola guardada por si trataban de meterse a la casa o ese tipo de cosas, y yo sabía dónde estaba, entonces la busqué para quitarme la vida, y ese día no estaba el arma, y la busqué y la busqué y nada. No encontré el arma, pero yo ya no quería seguir viviendo, entonces agarré una cuerda, la amarré a una viga, me la monté en el cuello y me dejé caer. Pero la viga se quebró. Ese momento, en el que traté de quitarme la vida, fue el momento más gris, más oscuro, donde más he tocado fondo”.