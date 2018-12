“Ni lloré, ni me arrepentí, ni nada de esas cosas. Cuando veía tantos comentarios negativos hacia mi persona, pensaba que estaban hablando de otra, porque no me reconozco en el ser humano del que ahí hablaban. No me reconozco en un ser humano malo, que le desea algún daño a terceros, por supuesto que duelen las ofensas hacia los hijos, porque ofendieron a mi hija Carolina diciéndole engendro del demonio; es decir, burlándose de su discapacidad y, bueno, realmente no entiendo cómo personas que lo que hacen es basarse en dogmas religiosos que deben estar inmersos en la fe y en el amor, están entonces de alguna forma violentando los derechos de las personas con discapacidad como mi hija.