Ya sabés, Mafalda. ¿Sí lo sabés? Que a Quino lo de la religión no se le daba mucho, por formación familiar, aunque en sus estantes no faltaba la Biblia. “La Biblia me estimula el humor“, confesó alguna vez, añadiendo que la leía a menudo, no como libro religioso, sino como inspiración, con poesía e historias interesantísimas de política, sexo, violencia, corrupción... “En ella está todo”. En sus viñetas también: no faltan ángeles ni pasajes bíblicos, como aquel en que Noé reprende severamente al conejo, rodeado de cientos de conejos en la proa del arca, además de un monito con orejas de conejo, una tortuguita con orejas de conejo, una rana con orejas de conejo, un elefantito con orejas de conejo... (Bien, Gracias ¿Y usted?, pág 51).