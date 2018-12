En medio de una prolífica vida como compositora y cantante, entre discos y giras, Dolores también sorteó pesares con la anorexia, trastorno bipolar, adicciones, intensos períodos depresivos y, hacia el final, un dolor crónico de espalda. Con la misma intensidad con que sus problemas personales la cercaban, y tal si se tratara de un contrato tácito, ella encontró la manera de convertirse en el grito que las víctimas de la guerra no podían dar (Zombie, del álbum No Need to Argue), en la exhalación que se concibe con el desamor (Linger, del álbum Everybody Else is Doing It, So Why Can’t We?) y en la máxima expresión de afecto materno (Animal Instinct, del álbum Bury The Hatchet), entre otros sentimientos.