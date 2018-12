Él, sin embargo, venía dando señas de que no andaba nada bien. Durante una visita a Argentina en enero pasado, confesó durante una rueda de prensa: “Sueño todo el tiempo que no puedo salir de un hotel victoriano con muchos pasillos y habitaciones. Paso mucho tiempo en los hoteles, pero este es amenazante, no lo puedo dejar. Y hay otra parte de este sueño donde estoy tratando de ir a casa y no puedo recordar adónde queda” dijo. Y agregó: “Me siento como Cuasimodo, el jorobado de Notre Dame, me siento como un freak, muy aislado”.