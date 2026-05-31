Revista Dominical

Nominamos el swing criollo como patrimonio de Unesco cuando quedan pocos salones de baile: ¿Qué garantiza que resistirá?

El swing criollo se convirtió en razón de orgullo y ahora está en fila para una eventual declaratoria de Unesco; pero en tanta promoción estatal, los bailarines de antaño temen que se distorsione su esencia.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
¡EXCLUSIVAS DE LA REVISTA DOMINICAL!
Decenas de personas se conglomeran para bailar swing criollo en espacios públicos de San José. (Cortesía/Mariana Rojas Fonseca)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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