A principios de enero, un día cualquiera veo un muchacho todo guapo, con una camisa lindísima, no se me olvida, que llegó y se sentó en el conglomerado de escritorios que está detrás del nuestro. “Chiquillas ¡llegó barco” les digo a varias de las colegas que trabajan conmigo. “¿Cuál barco? Tiene años de sentarse detrás suyo y de oír todas sus tonteras” me dicen.